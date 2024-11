Tra i 960 nuovi soldati anche il mantovano Lorenzo Criveller

CAPUA Tra i 960 nuovi volontari in Ferma Iniziale (Vfi) dell’Esercito Italiano appartenenti al 2° Blocco del 2024 che ieri alla caserma “Oreste Salomone” hanno pronunciato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana c’è anche il mantovano Lorenzo Criveller (foto). Questi 960 nuovi soldati, completata la fase di addestramento di base, rappresentano una risorsa fondamentale costruire il futuro dell’Esercito Italiano, grazie alla loro preparazione tecnica e alla capacità di affrontare le sfide operative che li attendono. Nei prossimi giorni, i volontari lasceranno Capua per proseguire la loro formazione nelle scuole di specializzazione d’arma, dislocate su tutto il territorio nazionale, dove continueranno il loro percorso di crescita professionale e personale.​

“Ero curioso – racconta Criveller – e mi sono avvicinato ad un mondo totalmente nuovo con tanta voglia di mettermi in gioco per servire la bandiera. Dopo di che è stata un’emozione continua: dalla prima volta che indossai l’uniforme, al primo alzabandiera, alla prima volta che giurai fedeltà alla Repubblica. Sono brividi e gran fierezza nel far parte questa grande famiglia”.

Il bando di concorso 2025 per Volontari in Ferma Iniziale, attualmente in corso per 6.500 posizioni, continua a selezionare giovani motivati e pronti ad intraprendere un percorso di servizio e crescita all’interno delle Forze Armate. “Ai ragazzi che stanno valutando di arruolarsi- conclude Criveller -, direi di provarci e mettersi in gioco e provare a togliersi qualche soddisfazione. Si tratta inoltre di riscoprire un valore come quello dell’amor di patria che un tempo univano tutte le persone sotto la stessa bandiera. Sicuramente questa scelta aiuta a formarti come persona prima ancora che come professionista, insegnandoti valori quali fratellanza, unione, impegno e dedizione”.