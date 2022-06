Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga

Il 26 giugno si festeggia la giornata mondiale contro l’abuso ed il traffico illecito di droga, istituita nel 1987 per condividere sempre più informazioni riguardo questo tema molto delicato, al fine di fare corretta divulgazione e salvare quante più vite possibile. Conoscenza, consapevolezza e condivisione sono stati i tre assiomi che hanno rappresentato lo slogan del 2021 per questa giornata contro il narcotraffico.

Volendo contribuire alla diffusione di nozioni in materia oggi vi parliamo dei cani antidroga.

Il nostro fedele amico a quattro zampe, infatti, corre in nostro soccorso anche per combattere lo spaccio di stupefacenti.

Cos’è un cane antidroga?

Si tratta di cani addestrati ad individuare in maniera rapida ed efficace la presenza di sostanze stupefacenti e la loro localizzazione all’interno di un’area circoscritta sia al chiuso che all’aperto (es. aeroporto, scuola, stazione, ecc.) e sono in grado di riconoscere e segnalare passivamente la presenza di narcotici anche addosso alle persone.

La segnalazione di tipo passivo prevede che il cane assuma una posizione particolare che faccia intuire al suo conduttore il rilevamento effettuato senza interagire con l’oggetto o la persona.

Questo genere di cani di utilità impiegati dalle forze dell’ordine nella ricerca mediante l’olfatto vengono chiamati anche “cani molecolari” per la loro funzione nel riconoscere appunto particolari molecole odorose. Oltre alle sostanze stupefacenti sono perfettamente in grado, previo allenamento, di isolare il sentore non solo degli stupefacenti ma anche degli esplosivi.

Rubrica a cura dello staff di Corte Tosoni.