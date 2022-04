Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura si gioca il settimo posto a Ponzano

San Giorgio Sarà il Palacicogna a ospitare la gara valida per la 24ª giornata del girone Nord che vedrà sfidarsi Ponzano e il MantovAgricoltura (ore 19, arbitri Valletta di Montesilvano e Anselmi di Ruvo di Puglia). Posta in palio altissima: Ponzano si trova a 20 punti, così come il San Giorgio, avendo la differenza canestri e lo scontro diretto a favore (la partita d’andata si concluse con la vittoria di 3 lunghezze per le venete). Dunque una sfida valida per blindare il settimo posto. San Giorgio è reduce da una striscia negativa, nonostante nell’ultimo impegno abbia in parte ritrovato il proprio gioco e messo in difficoltà la corazzata Brixia, pur cedendo alla fine. Una vittoria servirebbe sia per la classifica sia per il morale. L’assistant coach ed ex-capitano biancorosso Simona Antonelli ha commentato l’ultima gara e i prossimi impegni: «È stata una buona prestazione, nonostante il risultato. Tanto in attacco quanto in difesa siamo rimaste concentrare e questo ci ha permesso di rimanere attaccate al Brixia per tutta la partita, tant’è che lo scarto finale in nostro svantaggio non rappresenta fedelmente il vero andamento della partita. Ora ci aspetta una gara con una posta in palio altissima, ma per noi non è una novità. La classifica è rimasta invariata nell’ultima giornata ed è tutto lì, a un passo. Abbiamo la possibilità di raggiungere i playoff nella miglior posizione possibile della griglia, quindi di motivazioni per fare bene ce ne sono. Le ragazze si stanno allenando duramente e non hanno mollato nulla, anzi. Anche per questo si meritano di raggiungere questo grande obiettivo, che sarebbe storico per la società. Da parte di tutti la voglia di agguantare questo ennesimo traguardo c’è; servirà entrare in campo giocando con la giusta determinazione e voglia cercando di preparare la partita nel miglior modo possibile e mettere in campo tutto quello che possono». Ponzano è una formazione da non sottovalutare e che, all’andata, ha messo in difficoltà le virgiliane che si sono viste costrette a cedere il passo, seppur di misura. «Conosciamo le individualità di Ponzano e sicuramente non è una partita facile. A dicembre ci hanno battuto in casa, per cui la voglia di riscatto aumenta, così come la volontà di ribaltare la differenza canestri in nostro favore».