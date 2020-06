Volley B1 femminile – La Nardi Volta porta a casa Chiara Boninsegna

VOLTA MANTOVANA Quarto colpo in entrata per la Nardi Volta. La squadra allenata da Matteo Solforati e Leonardo Camarini ha chiuso positivamente le trattative con la mantovana Chiara Boninsegna (classe 1999), ultima stagione ad Empoli (girone C della serie B1). Le toscane sono state avversarie delle anconetane del Castelbellino dell’ex Solforati. «Direi che si tratta di un grosso colpo per la nostra squadra – afferma il diesse Alberto Roffia – E’ il secondo acquisto in chiave mantovana, dopo l’ingaggio della palleggiatrice Beatrice Giroldi dal Chieti». Chieti che nell’ultima stagione era allenato da Giorgio Nibbio, impegnato nel girone D della serie B1. Al momento tutti gli obiettivi di mercato del sodalizio collinare sono stati centrati: manca poco per chiudere le operazioni e regalare un roster di livello al neo allenatore. Ricordiamo che dal Castelbellino sono approdate alla Nardi il martello Cristina Coppi e la centrale Mila Montani, pallavoliste esperte e di valore. Nel team collinare del presidente Sergio Longhi resta anche il martello Glenda Sandrini .

Ritornando a Chiara Boninsegna, gioca nel ruolo di martello: prima dell’esperienza in terra toscana, ad Empoli, è stata nella Davis Stradella, a Modena nel team giovanile della Liu Jo, prima in B1 e poi in B2, quindi ha militato nell’Academy Sassuolo in B1, categoria che ha disputato nella stagione 2018/19 nell’Ostiano di coach Giorgio Bolzoni. Ha iniziato col minivolley a Stradella sino ad arrivare nella prima squadra della Davis che militava nella stagione 2014/15 nella serie C lombarda: nonostante la giovanissima età, era già un punto di riferimento per la squadra. Atleta di potenza e molto determinata in partita, ha mezzi tecnici importanti. Alla Nardi, e ai suoi nuovi due allenatori e alle compagne saprà dare il suo valido apporto, con la speranza che l’esperienza nel team collinare possa essere un trampolino per una categoria superiore.