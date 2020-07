Amadeus e Fiorello a Sanremo, De Filippi su Rai1 per serata evento

Maria De Filippi che sbarca su Raiuno per una serata speciale nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che condurrà con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia; il ritorno di Antonella Clerici sull’ammiraglia di viale Mazzini con ben due programmi (“E’ sempre mezzogiorno” e “The Voice senior”); quello di Amadeus sul palco del teatro Ariston per condurre il Festival di Sanremo insieme all’amico Fiorello; quello di Max Giusti (con “Boss in incognito) ed Enrico Brignano (con “Un’ora sola vi vorrei”) su Raidue e quello di Fabio Fazio su Raitre (con “Che tempo che fa”. Sono solo alcune delle novità che la Rai proporrà nella prossima stagione autunno-inverno e che sono stata presentate questa mattina alla stampa prima della tradizionale presentazione agli inserzionisti pubblicitari. Accanto alle novità, le tre reti generaliste della Rai proporranno anche conferme eccellenti (come quelle di Carlo Conti, Milly Carlucci, Amadeus e Flavio Insinna, rispettivamente alla guida di “Tale e Quale show”, “Ballando con le stelle”, “Soliti ignoti” e “L’eredità” su Raiuno; ) e qualche ricollocazione inattesa come quella di Lorella Cuccarini che, esclusa da “La vita in diretta” (rimasta nelle mani del solo Alberto Matano), potrebbe arrivare allo Zecchino d’Oro. Tra i programmi confermati ci sono “Il collegio” su Raidue, “Report”, “Presadiretta” e “Chi l’ha visto?” su Raitre. Tanti anche i titoli di fiction in arrivo. Tra sequel e novità, segnaliamo una collezione di film tratti dai capolavori di Eduardo De Filippo: si parte con “Natale in casa Cupiello” con Sergio Castellitto.

(ITALPRESS).