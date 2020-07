Quattro spettacoli griffati Segni d’infanzia

MANTOVA

Nel ricco calendario di eventi culturali di Mantova Estate 2020, promosso dal Comune, ci sono anche quattro proposte di spettacoli firmate Segni d’infanzia associazione, pensati per le famiglie ma adatti a tutte le età, che vanno in scena, tra il 17 e il 31 luglio, fra la nuova Arena Bike in, presso Campo Canoa, e l’arena del cortile dello Spazio Gradaro, già noto a molti come Ciclofficina. Due location che permettono di stare all’aperto e invitano ad andare a teatro in bicicletta, nel segno di un’attenzione per l’ambiente e nel rispetto delle norme di distanziamento.

Nell’arena più raccolta del Gradaro sono in programma due spettacoli con l’attrice Sara Zoia che spaziano dal mito alle fiabe, fino all’arte: venerdì 17 luglio “Amore e Psiche. Fra pennello e scalpello” e mercoledì 22 luglio “Lupus in fabula”.

Mentre presso l’arena Bike in, per un pubblico più ampio, sono previsti, lunedì 20, “Nella pancia della balena” con Cristina Cazzola e venerdì 31 luglio invece la coproduzione internazionale di Théatre du Gros Mécano e Segni d’infanzia, “Patchwork. Un mosaico di storie”. Tutti gli eventi sono alle ore 21:15.

NELLA PANCIA DELLA BALENA. Grande attesa per lo spettacolo del 20 luglio nel corso del quale viene svelata l’immagine della Balena – animale simbolo della XV edizione di SEGNI New Generations Festival in programma dal 31 ottobre al 8 novembre 2020 – insieme al famoso artista che l’ha disegnata. Tanti sono i personaggi – dal mito alla fiaba e dal cinema alla letteratura – che hanno fatto viaggi incredibili passando per la “pancia della balena”. Il gigante gentile dei mari viene raccontato dall’attrice Cristina Cazzola, nonché Direttrice artistica di SEGNI, attraverso storie, musiche e videoproiezioni in un evento adatto a tutte le età e alla cui creazione gli spettatori sono invitati a partecipare. Come? Giocando ad avvistare e fotografare balene grazie alla APP gratuita AUGMENT del progetto Digital Whales – Balene a Milano, che permette di far apparire capodogli e balenottere in qualsiasi posto, dalla propria cameretta al centro città, al parco giochi o lungo lago, e inviando poi gli scatti a segreteria@segnidinfanzia.org entro venerdì 17 luglio. Tutte le istruzioni per partecipare sono sul sito segnidinfanzia.org

PRENOTAZIONI E COSTI. Per tutti gli eventi è richiesta la prenotazione scrivendo una mail a segreteria@segnidinfanzia.org nella quale va indicato nome e cognome, numero di telefono, numero di partecipanti (specificando quanti adulti e quanti bambini), età dei bambini, e segnalando se si partecipa come gruppo famiglia o come gruppo di persone non congiunte. Il costo del biglietto per ciascun evento è di euro 1,00 a partecipante.

Per informazioni: 0376.1514016, dal lunedì al venerdì, dalle 17:30 alle 18:30.