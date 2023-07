Ancelotti commissario tecnico del Brasile da giugno 2024

RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – La CBF, la Confederazione del calcio brasiliano, ha raggiunto l’obiettivo. Dopo un lungo corteggiamento è arrivato il sì di Carlo Ancelotti che dal giugno del 2024 guiderà la Seleçao verdeoro. Il tecnico del Real Madrid ha mantenuto la sua parola, ovvero quella di rispettare il contratto che lo lega ancora per un anno al club blanco, poi si siederà sulla panchina dei pentacampeao, iniziando la sua avventura dalla Coppa America. Nel frattempo il ruolo di ct è stato affidato a Fernando Diniz, allenatore brasiliano del Fluminense, che ha firmato un contratto di un anno. A ufficializzare le nomine il numero 1 della CBF, Ednaldo Rodrigues. “Diniz continuerà ad allenare il suo club ma guiderà anche la Nazionale, non lo consideriamo un tecnico ad interim, ha un contratto di un anno, sarà lui il ct fino al prossimo giugno, poi sarà Carlo Ancelotti a guidare la Seleçao in Coppa America”, le parole del presidente confederale. Secondo la stampa brasiliana, in particolare Globo, però c’è ancora “da discutere questioni centrali, da quelle economiche allo staff tecnico, passando per la logistica”. La Coppa America è in programma negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio 2024. Durante la stagione Ancelotti, alla prima esperienza come commissario tecnico, continuerà ad allenare il Real con la Liga che si chiuderà il 26 maggio e la finale di Champions League, da sempre obiettivo numero 1 dei blancos, l’1 giugno. Poi il tecnico italiano, assicura il presidente della CBF, inizierà la sua avventura da ct.

