Calcio Eccellenza – Castiglione, parla Perani: “Buon test col Mantova. Aspettiamo la punta”

CASTIGLIONE Nonostante il 6-1 incassato giovedì pomeriggio a Molveno col Mantova nella prima edizione del “Trofeo Pata”, e le numerose assenze nella compagine di mister Fabio Esposito, c’è soddisfazione da parte degli aloisiani. Dopo la prova in Trentino, contro i biancorossi di mister Davide Possanzini, è rimasto soddisfatto anche il vicepresidente dei rossoblù, Giancarlo Perani. «Ci siamo contrapposti ai biancorossi con uno schieramento rimaneggiato causa numerose assenze – spiega – . Senza dimenticare che abbiamo avuto solo pochi giorni (quattro, ndr) per preparare al meglio la sfida. Comunque sia andata, oltre alla sconfitta, ci portiamo a casa la bellissima esperienza e la buona prova messa in campo dai pochi titolari disponibili. Siamo rimasti contenti anche dell’approccio dei nostri giovani, patrimonio del club». Un occhio di riguardo lo hanno avuto con maggiore attenzione sia il neo acquisto Filippo Galafassi, arrivato dalla Primavera del Mantova, che Alessandro Roma. «Vogliamo fare a entrambi un applauso per quanto hanno mostrato in gara». «La preparazione vera e propria – conclude Perani – per la nuova avventura che ci attende in Eccellenza, inizierà giovedì 8 agosto. Quest’anno in campionato vogliamo far bene: l’obiettivo della società è lottare per salire di categoria. Sul mercato siamo quasi a posto. Manca solo una punta: stiamo trattando con un atleta molto forte. Contiamo di chiudere la trattativa la prossima settimana».