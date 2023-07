Pugilato – Il Memorial Lasagna posticipato al 27 luglio

MANTOVA La nona edizione del “Memorial Attilio Lasagna”, che torna dopo quattro anni nel suo palcoscenico naturale di piazza Broletto, sarà posticipata di una settimana: non più giovedì 20 luglio come annunciato in precedenza, ma giovedì 27 luglio. Invariato il programma proposto dagli organizzatori (Francesco Ventura e la Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna con il patrocinio di Comune, Confcommercio e Provincia): primo colpo di gong alle ore 21 (ingresso libero), con otto incontri dilettantistici (con impegnate tutte le giovani promesse mantovane) prima del main event professionistico. Per la categoria superwelter (69,8 kg) si sfideranno sulla distanza delle otto riprese Mohammed Graich, pugile del team di Ventura, e il 25enne torinese Andrea Fontana. L’incontro è molto atteso e dall’esito incerto, praticamente una semifinale al titolo italiano della categoria: Graich, 27enne nato in Marocco e residente a Bovolone, è un fighter potente e aggressivo, e si presenta con un record da professionista di cinque vittorie su sei incontri, l’ultima delle quali ottenuta in giugno a Montata Carra per ko tecnico al secondo round contro Boussadra. Il piemontese Fontana – pugile mancino, esperto, tecnico e sgusciante – si presenterà a Mantova con un record da professionista di nove vittorie e una sola sconfitta, dopo una brillante carriera da dilettante.