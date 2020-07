BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Non sono stati sufficienti due giorni al Consiglio Europeo straordinario per trovare la quadra su Recovery Fund e bilancio pluriennale. La plenaria del vertice, proseguita dopo cena, è terminata circa mezz’ora fa, e riprenderà domenica 19 luglio a mezzogiorno, come ha annunciato su Twitter Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

(ITALPRESS).