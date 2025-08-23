Maltrattamenti in famiglia: coppia finisce in carcere

BORGO VIRGILIO I Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 40enne tunisino ed una 45enne italiana, sua convivente, entrambi residenti a Borgo Virgilio.
La coppia è stata tratta in arresto in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Mantova, dovendo entrambi espiare la pena di 3 anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi dal 2017 in Borgo Virgilio.
Gli arrestati, dopo le formalità di rito, stato stati associati presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.