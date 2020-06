Pallavolo serie B m – E’più Viadana chiude con un triplice colpo

VIADANA E’ stato completato il roster dell’Èpiù Viadana, che sotto la regia tecnica dei confermati Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi sarà ancora impegnato nella serie B maschile. Il proficuo e attento lavoro del diesse Mario Cigolini ha consentito di trovare in tempi davvero celeri i sostituti dell’opposto Riccardo Chiesa, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, del martello Piero Allesch, che per problemi di famiglia è ritornato nella sua Trieste, e del palleggiatore Marcello Vecchi, in cerca di una squadra per giocare con più continuità. Dal Busseto degli ex Andrea e Daniel Codeluppi, che ha ceduto il titolo di serie B all’Energy Parma, giunge il martello Giulio Alberto Silva (’86), atleta di notevole esperienza che ha militato, tra serie A1 e B, nel Villa d’Oro Modena, Parabiago, Cluso, Crema, Quasar Massa, Tuscania e Reggio Emilia. Dall’Energy Parma, nell’ultima stagione impegnato nel girone B della serie C dell’Emilia Romagna, è stato ingaggiato un altro martello: Daniele Montani (’93), che in precedenza ha militato anche nel Campegine.

Per il ruolo di secondo palleggiatore, si segnala il gradito ritorno a Viadana dell’esperto Manuel Civa (’74), che di recente ha giocato a Campegine e in precedenza è stato per diverse stagioni all’Energy Parma. È stato in cabina di regia anche a Modena Est. Vista la sua esperienza, si metterà a disposizione degli allenatori dell’E’più con tanto entusiasmo e rinnovate motivazioni, per dare il suo prezioso apporto per la prossima avventura in B.