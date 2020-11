Banca Generali nominata “Best Private Bank for growth strategy”

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali è stata nominata “Best Private Bank for growth strategy 2020” dalle testate del Gruppo Financial Times.

Dopo aver ottenuto il riconoscimento di “Best Private Bank in Italy” per ben quattro volte negli ultimi sei anni, Banca Generali si aggiudica quindi un ulteriore attestato da parte del più autorevole quotidiano finanziario britannico.

Il panel di esperti riunito dal direttore Roula Khalaf ha valutato i profili di tutte le principali private bank mondiali, valutandone i modelli di business, i bilanci e la capacità di adattamento ai mutamenti dell’industria del private banking. L’analisi ha fatto emergere come “la strategia di crescita sviluppata da Banca Generali” sia “la migliore non solo a livello italiano, ma anche nel confronto globale”. In particolare, i giudici hanno premiato “la capacità di Banca Generali di coniugare il contributo del digitale, la forza del brand e la qualità della rete di private banker per perseguire una crescita sostenibile nel tempo in grado di resistere ai possibili stress di mercato”.

“Siamo orgogliosi di un riconoscimento che premia il nostro impegno per una crescita sostenibile e duratura nel tempo. La digitalizzazione, il dibattito sui mutamenti sociali e la competizione su scala internazionale rappresentano i principali driver di cambiamento del mondo contemporaneo e coinvolgono inevitabilmente anche l’industria del risparmio.

Crediamo fortemente nella capacità del nostro modello di business di vincere queste sfide creando al tempo stesso valore di lungo periodo non solo per gli investitori, ma anche per le famiglie che affianchiamo ogni giorno nelle scelte chiave di pianificazione patrimoniale” commenta Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali.

Lo scorso settembre Banca Generali era risultata al primo posto nel sondaggio condotto da Institutional Investor tra oltre 1200 analisti e investitori istituzionali globali, risultando la più votata come “Most Honored Bank” nella categoria delle “Small & Mid cap”.

Sempre in occasione dei Private Banking Awards 2020, Banca Generali è stata giudicata anche “Highly commended” nella categoria “Best Private Bank in Italy”, riconoscimento che la Banca ha già ricevuto per 4 volte negli ultimi 6 anni.

