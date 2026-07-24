25 Luglio 2026 - 01:10:40
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Cina, aumentano gli investimenti per la tutela delle risorse idriche

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha investito 515,1 miliardi di yuan (circa 75,82 miliardi di dollari) nella costruzione di infrastrutture per la conservazione delle risorse idriche nel primo semestre del 2026, secondo i dati diffusi oggi dal ministero delle Risorse Idriche.

Nel periodo gennaio-giugno sono stati avviati 25 nuovi grandi progetti a tale scopo, mentre la costruzione di infrastrutture idriche ha creato 1,344 milioni di posti di lavoro nel primo semestre, ha dichiarato il ministero durante una conferenza stampa.
(ITALPRESS).
-foto Xinhua-

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