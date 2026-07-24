Castiglione: fiamme in un’azienda agricola, salvato l’impianto di biogas

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. Un incendio di vaste proporzioni ha colpito ieri sera un’azienda agricola in via Pigliaquaglie, mobilitando d’urgenza i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio, impedendo alle fiamme di raggiungere un vicino impianto di biogas.

L’allarme

Le prime segnalazioni sono scattate intorno alle 20.30. Numerosi automobilisti in transito lungo la S.P. 9, nel tratto che collega Carpenedolo ad Asola, hanno notato una densa e alta colonna di fumo nero alzarsi dalla campagna. La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova ha immediatamente localizzato l’origine del rogo all’interno dell’azienda castiglionese.

Il dispiegamento dei soccorsi

Sul posto sono state inviate d’urgenza due squadre:

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castiglione delle Stiviere , competenti per territorio.

Un’autobotte di supporto partita dalla sede centrale di Mantova.

In totale, sette uomini hanno lavorato incessantemente per domare il rogo, supportati dai Carabinieri della Stazione locale che si sono occupati della sicurezza dell’area e degli accertamenti di rito.

I danni e il pericolo sventato

All’arrivo dei soccorritori, il fuoco stava già divorando il magazzino utilizzato per lo stoccaggio dei mangimi e un mezzo agricolo. Grazie alla rapidità delle operazioni, i pompieri sono riusciti a:

Mettere in sicurezza il mezzo agricolo , sottraendolo all’azione distruttiva del fuoco.

Circoscrivere l’incendio all’interno del magazzino.

Proteggere sei silos di stoccaggio del vicino impianto di biogas, scongiurando un potenziale disastro strutturale e ambientale.

Le cause del rogo sono tuttora al vaglio delle autorità competenti. Non si registrano feriti o intossicati.