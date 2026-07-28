Cina, il Governo sostiene l’innovazione delle imprese tecnologiche

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le autorità cinesi hanno avviato congiuntamente un’azione speciale volta a snellire la procedura di riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia, con l’obiettivo di agevolare l’accesso delle aziende tech al sostegno offerto dalle politiche in materia di innovazione.

L’iniziativa, promossa dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) e da altri sette dipartimenti governativi, punta a migliorare la valutazione e il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia attraverso una maggiore condivisione dei dati, l’ottimizzazione dei sistemi di presentazione delle domande e un più rigoroso controllo delle informazioni.

Il MIIT istituirà un meccanismo di coordinamento per affrontare le criticità della procedura. Le autorità locali competenti in materia di industria, tecnologia, finanza, gestione delle emergenze, fiscalità, regolamentazione del mercato e proprietà intellettuale collaboreranno per garantire il coordinamento delle politiche e l’integrazione dei sistemi.

Il MIIT ha dichiarato che collaborerà con il ministero della Scienza e della Tecnologia e con altri dipartimenti per garantire che l’azione produca risultati concreti e utilizzerà l’iniziativa come leva fondamentale per rafforzare il ruolo delle imprese quali motori dell’innovazione, promuovendo nuove forze produttive di qualità e approfondendo l’integrazione tra innovazione tecnologica e industriale.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –