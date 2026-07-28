Fermato al Tosano con 16 bottiglie di superalcolici

Mentre era in atto un servizio di controllo del territorio pianificato ed attuato in base alle disposizioni concordate e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, concordato in Prefettura dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, finalizzate al contrasto di ogni forma di illegalità e per accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e contrastare i furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, nel pomeriggio del 27 luglio giungeva una telefonata al 112 da parte di personale della sicurezza dell’esercizio commerciale “Tosano” di Curtatone. Il responsabile della sicurezza segnalava che un soggetto era stato fermato dopo aver oltrepassato le barriere anti taccheggio e le casse.

I Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio, impegnati nel servizio coordinato teso a contrastare la commissione di furti, intervenivano prontamente presso il ”Tosano” e, dopo aver preso contatti con il personale addetto alla sicurezza, prendendo in consegna la persona fermata, un 35nne rumeno senza fissa dimora.

I militari constatavano che il soggetto fermato, in precedenza avrebbe oltrepassato le barriere antitaccheggio poste alle casse dell’ipermercato, occultando 16 bottiglie di superalcolici per un valore commerciale pari a circa 660 euro.

La spesa effettuata, e non pagata, veniva restituita al direttore dell’esercizio commerciale, mentre la persona fermata veniva dichiarata in stato di arresto poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato.

L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa di comparire davanti al Giudice del Tribunale di Mantova per l’udienza di convalida.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.