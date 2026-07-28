Basket Serie B Interregionale – Un maestro per i giovani: Farabello nello staff tecnico degli Stings

CURTATONE Gli Amica Chips Stings scelgono di puntare ancora più forte sul settore giovanile e annunciano un ingresso di grande prestigio nello staff tecnico per la stagione 2026/27. A disposizione del vivaio biancorosso ci sarà infatti Daniel Edgardo Farabello, figura di spessore internazionale, chiamato a portare esperienza, metodo e competenze nel percorso di crescita dei giovani cestisti mantovani. Un innesto importante per il progetto Stings, che con questa scelta vuole alzare ulteriormente la qualità del lavoro quotidiano in palestra, affiancando ai ragazzi una figura capace di unire conoscenze tecniche, visione tattica e attenzione alla formazione degli atleti. Farabello lavorerà a stretto contatto con giocatori e staff, contribuendo allo sviluppo dei giovani sotto il profilo cestistico e umano. Il tecnico argentino vanta un curriculum di assoluto valore, costruito tra Sudamerica e Italia. In Argentina ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno dei settori giovanili della Nazionale. Nel corso della carriera ha guidato anche squadre di club come Sport Club Cañadense, Riachuelo de La Rioja nella Liga Nacional argentina e Guaiqueríes de Margarita in Venezuela. Importante anche il suo legame con il basket italiano: Farabello ha allenato Power Salerno e l’anno scorso il San Pio X, conoscendo quindi da vicino la realtà cestistica virgiliana. Prima di intraprendere la carriera da allenatore, ha vissuto oltre vent’anni da giocatore professionista, vestendo maglie prestigiose in Argentina, Brasile, Spagna e Italia, tra cui quelle di Varese e Ferrara. L’arrivo di Farabello rappresenta un segnale chiaro della volontà degli Stings di investire sul proprio vivaio, creando un ambiente sempre più qualificato per accompagnare la crescita dei giovani talenti del territorio.