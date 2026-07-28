“Pastasciutta Antifascista” al Boccio, ampia partecipazione

Più di mille persone hanno partecipato alla “Pastasciutta Antifascista” che si tenuta ieri sera al Boccio in piazzale Te all’Arcifesta per ricordare l’arresto di Benito Mussolini il 25 luglio 1943 e la caduta del regime fascista. Dopo la distribuzione gratuita della pastasciutta è stato presentato il libro di Giuseppe Civati “Più antifascismo”. La serata si è chiusa con il concerto di Daniele Goldoni che ha percorso un viaggio musicale nella Resistenza. A Campegine dove i fratelli Cervi e gli antifascisti del posto festeggiarono l’arresto di Mussolini organizzando e distribuendo una pastasciutta collettiva i fratelli Cervi, 83 anni fa, pagarono con la vita per avere organizzato la Pastasciutta antifascista. A promuovere l’evento sono stati Anpi Mantova, Arci Mantova, Arcigay La Salamandra, Anpi Cgil Mantova “Rippa Veronesi”, Cgil di Mantova e Spi Cgil Mantova.



Fiorenzo Cariola