Calcio Prima Categoria – Garavaldi: “Sere, idee chiare e tanta voglia”

RONCOFERRARO La Serenissima è ripartita in estate da mister Alberto Garavaldi. E affronterà la prossima avventura in Prima Categoria un po’ a fari spenti, senza proclami ma con idee chiare sul lavoro da affrontare. L’ex tecnico del Borgo Virgilio ha raccolto l’eredità di Mauro Franzini, passato al neopromosso Pessina Cremonese, avversario che i biancazzurri ritroveranno nel campionato che verrà. Garavaldi promuove innanzitutto il lavoro svolto dalla società durante l’estate. «La campagna acquisti condotta dal direttore sportivo Marco Giazzi è stata senza ombra di dubbio positiva – spiega il nuovo allenatore -. L’organico era già stato approntato, poi è arrivato anche un giocatore di spessore come Abebe Luscietti, ex Suzzara, che sicuramente potrà dare un bel contributo al nostro centrocampo. Possiamo contare, inoltre, su un gruppo di confermati che ha voglia di rilanciarsi, uno zoccolo duro importante per fondare il nostro nuovo progetto. Accanto a loro, nuovi innesti, smaniosi di offrire il proprio contributo e mettersi in evidenza nel nostro organico». Il tecnico non fissa traguardi e preferisce mantenere l’attenzione sul percorso che attende la Serenissima. «C’è voglia di fare bene, ma sappiamo che il campionato sarà duro e non meno competitivo di quello passato. E bisognerà restare concentrati per tutto il percorso: importante partire bene. E’ un torneo lungo, che si sviluppa nell’arco di parecchi mesi e va affrontato con continuità».

La preparazione dei biancazzurri comincerà il 17 agosto. Cinque giorni più tardi è in programma la prima amichevole a Castellucchio. Il 26 agosto la Serenissima tornerà invece davanti al proprio pubblico per il test casalingo con la Casteldariese. L’ultimo appuntamento del precampionato è fissato per il 29 agosto a Viadana contro la formazione rivierasca di pari categoria che disputerà il campionato emiliano.