Serpente intrappolato in un tombino: recuperato e affidato all’Ats

Un’assistenza a 360 gradi quella fornita dall’Arma dei Carabinieri. Domenica pomeriggio l’operatore della centrale operativa di Viadana ha ricevuto una insolita richiesta di intervento: una segnalazione di un serpente che sembrava essere incastrato in un tombino sulla pubblica via.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione di Castellucchio, impegnata nei servizi concordati e condivisi in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi, unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco ed al servizio veterinario dell’Ats.

È stato così liberato e recuperato un serpente della lunghezza di circa 1,50 metri, affidato poi all’Ats.