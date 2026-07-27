Minacce allo “Schiantarelli”: denunciato 17enne di Acquanegra

Si sarebbe reso responsabile, in varie occasioni, di comportamenti poco educati e dai risvolti penali. Proprio per questo motivo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Asola, impegnati nei servizi concordati e condivisi in Prefettura durante un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi, raccogliendo testimonianze e denunce.

L’autore di questi episodi sarebbe un 17nne residente ad Acquanegra sul Chiese che, in compagnia di un suo coetaneo di Asola, frequenta il centro sportivo “Schiantarelli”.

Il minore, sorpreso nei giorni scorsi senza biglietto all’interno del plesso natatorio, mentre veniva allontanato dal responsabile della sicurezza, avrebbe usato parole minacciose nei suoi confronti tali da indurre il soggetto a presentare querela.

La ricostruzione degli episodi, effettuata dai Carabinieri della Stazione di Asola, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del ragazzo minore, che è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria Minorile poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di minacce.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.