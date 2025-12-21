Cina, il più grande giacimento offshore registra una produzione record di petrolio e gas

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il più grande giacimento petrolifero offshore della Cina, il Bohai Oilfield, ha prodotto oltre 40 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel 2025, stabilendo un record storico, come ha annunciato domenica la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Essendo il principale giacimento offshore del Paese sia per produzione sia per dimensioni, la produzione record fornirà un solido supporto alla sicurezza energetica nazionale e allo sviluppo economico e sociale di alta qualità, secondo la CNOOC.

Il Bohai Oilfield, che attualmente gestisce più di 60 giacimenti di petrolio e gas, ha registrato una produzione cumulativa di greggio superiore a 600 milioni di tonnellate. Secondo la CNOOC, negli ultimi cinque anni la sua produzione di petrolio e gas è cresciuta del 5% annuo.

La società ha affermato che il Bohai Oilfield sta inoltre portando avanti la trasformazione digitale e verde e che sono stati compiuti progressi nella localizzazione delle apparecchiature chiave, tra cui l’implementazione del primo sistema di produzione sottomarino in acque basse sviluppato a livello nazionale in Cina. Nel frattempo, oltre l’80% dei giacimenti del Bohai Oilfield è stato collegato a fonti di alimentazione elettrica sulla terraferma.

