Controllo del territorio, daspo urbano per quattro

MANTOVA La Polizia locale di Mantova continua nella propria azione di controllo del territorio, compresi i parchi e i giardini pubblici. In particolare, tra venerdì e ieri, sono state quattro le sanzioni applicate e altrettanti gli ordini di allontanamento, meglio conosciuti come “daspo urbano” emessi a carico di due uomini nigeriani, rispettivamente di 30 e 50 anni: uno infatti è stato sorpreso a dormire sulle panchine dei giardini Nuvolari mentre l’altro era dedito all’accattonaggio molesto in via Orefici. Un altro provvedimento è stato invece staccato a carico di una cittadina romena di 35 anni anche lei per accattonaggio molesto che esercitava, all’arco Sordello in pieno centro storico. Ieri mattina, invece, l’ultimo provvedimento, gli agenti del comando di viale Fiume lo hanno applicato nei confronti di un tunisino di 23 anni che dormiva sul pozzo nei giardini Hofer di Cittadella, al riparo sotto una tettoia che copre il pozzo. Per i quattro, oltre al daspo e alle sanzioni, verrà inviata comunicazione alla questura di Mantova poiché, in caso di reiterazione, il questore può ordinare l’allontanamento per ulteriori sei mesi.