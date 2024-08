Conference: Lask, Apoel e San Gallo rivali della Fiorentina

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Gli austriaci del Lask, i gallesi del The New Saints e i ciprioti del Pafos di scena al “Franchi”; in trasferta le sfide ai ciprioti dell’Apoel, i portoghesi del Vitoria SC e gli svizzeri del San Gallo. Superato solo ai rigori il play-off contro gli ungheresi della Puskas Akademia, la Fiorentina conosce nel sorteggio di Montecarlo quelle che saranno le rivali nella nuova Conference League. Come per Champions ed Europa League, la terza delle competizioni Uefa vedrà una fase campionato, con classifica unica, a 36 squadre ma con 6 gare a testa anzichè 8, tre davanti al proprio pubblico e tre fuori. Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincenti accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede con la classica fase a eliminazione diretta. Si parte con la prima giornata il 3 ottobre, ultimo turno il 19 dicembre.

