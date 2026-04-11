Al Comune di Castiglione un contributo di 264mila euro e rimette a nuovo i due asili pubblici

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Il Comune ottiene un contributo di 264mila euro per gli arredi degli asili nido dopo aver partecipato all’avviso pubblico del 3 febbraio scorso, finalizzato al rafforzamento e al miglioramento dell’offerta educativa per la fascia 0-6 anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi.

Le risorse consentiranno di rinnovare completamente arredi e giochi dell’asilo “Il Cucciolo” e di dotare il nuovo asilo in località Staffolo di tutte le attrezzature necessarie, garantendo ambienti moderni, funzionali e adeguati alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

Un risultato significativo anche alla luce del contesto regionale: su 260 Comuni partecipanti in Lombardia, sono stati finanziati 72 enti e Castiglione delle Stiviere si è classificato al 26esimo posto in graduatoria.

«Si tratta di un risultato importante – dichiarano l’Assessore ai lavori pubblici Andrea Dara e l’assessore ai servizi sociali Erica Gazzurelli – che ci consente di completare il percorso già avviato con i finanziamenti Pnrr per la realizzazione e la riqualificazione degli asili nido. Non solo strutture, quindi, ma anche spazi interni adeguati, moderni e pensati per i bambini.

«Questo finanziamento – proseguono i due assessori – è il frutto di un lavoro di squadra che parte da lontano, con una linea chiara: intercettare risorse regionali e nazionali per investire sui servizi senza gravare sui cittadini. Un impegno che abbiamo portato avanti con continuità e che oggi trova una concreta realizzazione».

Da parte dell’amministrazione comunale arriva un ringraziamento particolare all’ufficio tecnico e all’ufficio servizi alla persona, che hanno seguito con competenza tutte le fasi della candidatura, e alla responsabile dell’asilo “Il Cucciolo”, Elisa Canuti, per il contributo nella definizione del progetto. «Continuiamo a lavorare – concludono Dara e Gazzurelli – con l’obiettivo di migliorare i servizi per le famiglie e garantire ai più piccoli spazi sempre più adeguati e di qualità».