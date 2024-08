Lavori al ponte Gabbiana: prorogata sino al 5 ottobre l’interruzione

MANTOVA Prorogata sino alle ore 18.30 del 5 ottobre 2024 la chiusura temporanea al traffico per tutte le categorie di veicoli, pedoni compresi, della provinciale 72 “Quingentole – S. Rocco” in prossimità del ponte su Canale Fossalta Superiore, nel territorio del Comune di Quistello. Il posticipo della riapertura, inizialmente prevista per il 5 settembre, è dovuto alla necessità di effettuare opere aggiuntive a quelle già previste nell’ambito del progetto di manutenzione al ponte Gabbiana.

Durante il sopralluogo effettuato dai tecnici del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po e della Provincia di Mantova è infatti emersa l’opportunità di realizzare interventi ulteriori rispetto a quelle di progetto. Per questo il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po ha chiesto alla Provincia una proroga di 30 giorni dell’ordinanza che prevedeva la fine dei lavori per il 5 settembre 2024.

Il traffico continuerà a essere deviato su S.P. n. 43 “Quistello – Pieve di Coriano”, su S.P. n. 40 “S. Giovanni Dosso – Corte Fenili” e su S.P. ex S.S. n. 496 “Virgiliana.