Torna il sereno tra Rsa di Viadana e comitato, approvate le nuove tariffe

VIADANA – Soddisfazione da parte del direttivo del comitato delle famiglie degli ospiti della casa di riposto di Viadana dopo che la struttura ha comunicato gli importi delle nuove rette per l’anno in corso. Aumenti che saranno dunque linea con quello di altre realtà del territorio, scenario sul quale da sempre si sono spesi i famigliari degli ospiti del geriatrico, e che si è concretizzato con il supporto dell’esecutivo locale guidato dal sindaco Nicola Cavatorta, che ha stanziato risorse ad hoc.

«Dopo circa 3 mesi di trattative e grazie anche ad un corposo contributo dell’amministrazione comunale in corso di delibera, il direttivo della casa di riposo ha riconsiderato in modo sostanzioso l’importo delle rette, che ora si presentano allineate a quelle delle Rsa circostanti. Riteniamo che si siano poste le basi per il ripristino di un rapporto fiduciario tra il direttivo della struttura e le famiglie dei suoi ospiti riunitisi nel comitato». Dai partenti degli ospiti massima collaborazione per supportare il geriatrico: «Vogliamo essere parte attiva nella vita della rsa e pertanto continueremo ad agire a tutela dei suoi ospiti». Dal comitato delle famiglie l’invito a devolvere il 5 per mille alla struttura: «La fondazione ha subito i pesanti effetti della pandemia e ora ha bisogno dell’attenzione dei cittadini che possono destinare il 5 per mille nella prossima denuncia dei redditi indicando il codice fiscale della rsa: 83000730206; ricordiamo che si possono effettuare donazioni di denaro con possibilità di detrazione fiscale. Sarà inoltre molto importante che le famiglie viadanesi, che hanno un parente da inserire in una rsa, anche alla luce del contenimento delle rette, scelgano la casa di riposo di Viadana, e se lo vorranno, aderiscano al nostro comitato (per informazioni è possibile inviare una mail a comitato.famiglie.rsa.viadana@gmail.com ) Il senso civico di una cittadina come la nostra – continuano – si misura principalmente da come riesce a garantire una vita serena e dignitosa ai più deboli, agli anziani».

Pace ritrovata, dunque, dopo le diatribe nate in seguito al rincaro delle rette approvato dalla struttura. Proprio in termini di costi, la rsa specifica le tariffe che saranno applicate ai soggiorni degli ospiti a partire dal prossimo 1 maggio: per la camera doppia il costo sarà di 57,50 euro al giorno, per la camera singola di 69,50 al giorno. Fino al 30 aprle, invece, le rette resteranno quelle del 2020, ovvero 55 euro per la camera doppia e 67 euro per la singola. L’aumento applicato dalla struttura è quindi di 2,50 euro al giorni, sia per la camera singola che per quella doppia.