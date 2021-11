Calcio serie C – Mantova, se ci credi fai il miracolo. Paudice scelta obbligata col Padova

Mantova Impresa ardua battere un Padova in rampa di lancio. A maggior ragione se sei ultimo in classifica. E chissà per chi farà il tifo Mons. Cipolla, vescovo mantovano della città del Santo. Insomma, per chi ci crede, servirà un vero e proprio miracolo. Almeno così dice la classifica, ma il Mantova ci deve provare. Le recenti scoppole, le voci di esonero dell’allenatore e soprattutto l’ultimo posto in classifica, in qualche modo devono dare una scossa alla squadra, che va a caccia della seconda vittoria stagionale. Di certo questa non è l’occasione migliore per rinascere, ma il Padova, reduce dall’impegno di Coppa in settimana, potrebbe correre il rischio di perdere qualche punticino per strada e il Mantova deve essere pronto ad approfittare di eventuali sbavature dei veneti. Mantova che dovrà fare particolare attenzione agli attaccanti biancoscudati. Il Padova in campionato ha messo a segno 24 gol, più del doppio di quelli realizzati dall’Acm. I virgiliani se la giocano invece sulla difesa: 13 i gol subiti dai biancorossi e 11 dal Padova. Il resto lo dirà il campo domani pomeriggio.

Mantova dato per spacciato, ma che vuole dare eco alla buona prova fornita domenica scorsa contro il Fiorenzuola. Peserà, e non poco, l’assenza di un punto di riferimento offensivo come De Cenco. Il brasiliano rimarrà fuori due settimane e potrebbe rientrare contro la Vecomp Verona. Paudice, reduce da una domenica maledetta, avrà il compito di sostituirlo. Bisogna capire ora come mister Lauro intende schierare la squadra e come voglia sfruttare il potenziale offensivo a disposizione. Resta ancora il dubbio del modulo. Il Mantova potrebbe giocare con il classico 4-3-3 o con il 4-2-3-1, adottato anche nella gara di Fiorenzuola. Il tecnico campano sembra non avere dubbi su chi schierare in difesa. Confermata la presenza tra i pali di Marone dopo la discreta prova di Fiorenzuola, in difesa dovrebbero giocare Esposito, Checchi, Milillo, che rientra dalla squalifica, e Panizzi, ultimamente tra i giocatori più utilizzati. Negli altri reparti, invece, è ancora tutto da decidere.

Il Mantova dovrà cercare di arginare in qualche modo la superiorità tecnica dei padovani, che possono sfruttare le qualità di un regista come Ronaldo (ex di turno), oltre a quelle di Chiricò e Ceravolo. Non è da escludere l’impiego di Bucolo dall’inizio. Il centrocampista è in una buona condizione fisica e si candida per una maglia da titolare. Al suo fianco dovrebbero giocare Messori e Gerbaudo. Nel caso in cui si giocasse a due in mezzo, possibile lo schieramento con Messori e Zibert in mediana e davanti Guccione, Gerbaudo, Bertini con Paudice terminale offensivo. La presenza di Gerbaudo in quella posizione del campo potrebbe essere determinante per fermare proprio Ronaldo: lì occorre un giocatore d’esperienza. Il resto lo dirà il campo.

Tommaso Bellini