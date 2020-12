Coronavirus, 17.992 nuovi casi e 674 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Meno contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 17.992 i nuovi casi, in calo rispetto ai 18.236 di ieri. Lieve flessione per i decessi, 674 (ieri erano stati 683). Bisogna però registrare il numero minore di tamponi rispetto alle 24 ore precedenti: 179.800 (ieri erano stati 185.320). Risale ancora il rapporto tamponi/positivi al 10%. E’ quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute che monitora la situazione della pandemia in Italia. Per quanto riguarda i guariti sono 22.272. Continua il calo degli attualmente positivi: oggi sono 7.545 in meno con un numero complessivo pari a 627.798.

Le persone in isolamento domiciliare sono 599.210. Non si arresta per fortuna il calo dei ricoveri, con 25.769 persone che si trovano nelle degenze ordinarie (-658), idem per le terapie intensive, che contano oggi 2.819 ricoverati, 36 in meno in 24 ore. Bisogna però registrare, al netto del numero complessivo, che i nuovi ingressi nelle rianimazioni sono in leggera crescita, 189 (+6). Sul fronte delle regioni è il Veneto che registra il numero maggiore di nuovi positivi al Covid, 4.211: a seguire Lombardia (2.744) ed Emilia Romagna (1.745).

(ITALPRESS).