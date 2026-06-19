Calcio femminile – Requiem per il Mantova Women: ha ceduto il titolo al Wst Brescia

RONCOFERRARO Addio al Mantova Women: dopo settimane di voci, è ufficiale la cessione del titolo al Women’s Soccer Team di Brescia. La conferma arriva dal presidente Marzio Guernieri, che chiude così un ciclo durato cinque anni e nato dall’esperienza del Casalmartino, società fondata insieme ad altri soci e poi diventata Mantova Women con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per il calcio femminile provinciale. «Dopo cinque anni di impegno, nei quali abbiamo cercato di costruire una realtà importante, ho deciso di passare la mano. Siamo partiti dal Casalmartino, abbiamo vinto la Promozione, siamo arrivati in Eccellenza e negli ultimi tre anni, con il direttore sportivo Messina, abbiamo provato a conquistare la Serie C. Non ci siamo riusciti e ho ritenuto giusto lasciare spazio ad altri». Guernieri spiega di aver cercato una soluzione per mantenere il titolo nel Mantovano, senza però trovare le condizioni giuste. «Purtroppo non è stato possibile. Lascio l’Eccellenza al presidente Fabio Cartapatti e al suo collaboratore Luigi Mancini, persone serie e appassionate. Nel Bresciano ho trovato una realtà altrettanto seria e determinata».

Il presidente non nasconde l’amarezza per un progetto che, a suo giudizio, avrebbe potuto coinvolgere tutto il movimento mantovano. «Abbiamo provato a essere il punto di sintesi del calcio femminile, ma qualcuno ci ha boicottato. Tre anni fa, quando diventammo Mantova Women e creammo anche l’Under 17, c’era l’occasione per costruire una filiera completa. Anche negli ultimi mesi ho avuto contatti con il Femminile Mantova, ma non c’erano le basi e le forze necessarie per portare avanti il progetto come avrei voluto».

Con questa cessione esce di scena la squadra femminile mantovana di categoria più alta. Al di là delle responsabilità e delle diverse interpretazioni, per il calcio provinciale si tratta di una perdita significativa e di una notizia che impoverisce l’intero movimento. Si chiude una delle esperienze più ambiziose degli ultimi anni nel panorama provinciale. Il Mantova Women aveva infatti cercato di affiancare all’attività della prima squadra anche quella giovanile, con l’obiettivo di creare continuità e offrire un percorso di crescita alle ragazze del territorio. Il trasferimento del titolo a Brescia lascia quindi un vuoto importante, perché il Mantovano perde la sua principale rappresentante nel campionato di Eccellenza femminile. Toccherà ad altre realtà raccogliere un’eredità non semplice.