Monzambano: giunta rinnovata, nasce l’assessorato dei giovani

MONZAMBANO Un percorso sì all’insegna della continuità e delle certezze conquistate nelle precedenti gestioni, ma anche e soprattutto orientato al rinnovamento generazionale e istituzionale, grazie all’idea dell’assessorato dei giovani. È quanto ha prospettato il sindaco Giorgio Cappa, fresco di riconferma alla guida del Comune di Monzambano, durante il consiglio comunale di insediamento della nuova legislatura, svoltosi lo scorso lunedì 11 giugno. «Il nostro lavoro è ripartito con la nomina degli assessori e l’assegnazione delle deleghe – fa sapere il primo cittadino – personalmente mi occuperò di lavori pubblici, viabilità, sicurezza, turismo, e agricoltura. Lorena Foroni sarà assessore a sociale, pari opportunità e istruzione, oltre che vice sindaco. Davide Raja sarà impegnato su ecologia, attività produttive, rigenerazione urbana, comunicazione e partecipazione. Daniela Bettoni invece si occuperà di sport, cultura, associazioni e manifestazioni, mentre Filippo Parmiggiani di politiche giovanili, digitalizzazione, frazioni, bandi e finanziamenti. Restano da ufficializzare le deleghe dei consiglieri che affiancheranno la giunta, cosa che dovrebbe avvenire settimana prossima». Durante il consiglio sono stati approvati gli indirizzi generali di inizio mandato: «Alcuni degli obiettivi saranno il completamento del plesso scolastico di Via Darra, la rigenerazione del nostro centro storico e le agevolazioni per l’apertura di nuove attività commerciali – sottolinea Cappa – Continueremo inoltre a studiare programmi di risparmio energetico, a potenziare i servizi del sociale e quelli del turismo, ponendo la massima attenzione alla tutela e alla valorizzazione del territorio e delle componenti economiche tradizionali: agricoltura, industria, commercio, terziario». La grande novità è rappresentata dalla nascita dell’assessorato dei giovani: «Abbiamo ringiovanito la giunta anche con questa proposta che riguarda tre ragazzi del nostro gruppo. A turno uno farà l’assessore, mentre gli altri due lo affiancheranno come consiglieri – spiega il sindaco – Inizierà Parmiggiani, il più giovane tra questi, e a rotazione toccherà poi a Linda Stefanoni e a Vittorio Terzano. Così facendo questi ragazzi potranno maturare esperienza dal punto sotto il profilo amministrativo in modo graduale, mentre allo stesso tempo apporteranno il loro contributo con idee nuove per il bene della comunità e del paese».