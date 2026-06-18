Porto Mantovano investe sulla propria polizia locale

PORTO MANTOVANO Passo dopo passo va componendosi il “puzzle” di quello che diventerà il corpo di polizia locale di Porto Mantovano. Da inizio giugno il vice-commissario Colomba Gloria Zaffino ha assunto il comando della Locale portuense. Attualmente l’organico del servizio è composto da sei agenti e nelle prossime settimane ci sarà un’ulteriore integrazione.

Tra gli obiettivi dichiarati dell’amministrazione comunale figurano il potenziamento del sistema di videosorveglianza e un rafforzamento della presenza sul territorio, con l’intento di garantire un presidio sempre più capillare e vicino ai cittadini.

«La priorità è aumentare il monitoraggio del territorio – spiega il sindaco Maria Paola Salvarani – e stiamo portando avanti questo progetto attraverso un progressivo rafforzamento dell’organico. Dal 1° giugno ha preso servizio la dottoressa Zaffino in qualità di responsabile del servizio, in attesa della costituzione del Corpo di Polizia locale di Porto Mantovano, un obiettivo che abbiamo posto tra le priorità fin dai primi giorni del nostro mandato». La volontà dell’amministrazione è dunque quella di costruire una Polizia locale sempre più vicina ai cittadini, attenta non solo alla gestione delle emergenze ma anche alla presenza quotidiana accanto alle persone. «L’obiettivo è garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini – afferma Colomba Gloria Zaffino – oltre al potenziamento dell’organico, che ci consentirà di assicurare una presenza più capillare e visibile sul territorio, investiremo nella tecnologia. È già in corso un progetto per l’implementazione dell’impianto comunale di videosorveglianza e stiamo valutando la possibilità di partecipare a un bando del ministero dell’Interno».