Calcio Serie B – Mantova, per il vice-Bardi si punta su Gemello. Il Frosinone pronto a trattare per Fiori

MANTOVA Dal pianeta biancorosso giunge l’ufficialità del riscatto di Fahem Benaissa, che si è legato all’Acm fino al 2030. E la chiusura di altre due operazioni già in buona parte definite la scorsa settimana: quella del trequartista brasiliano Jonathan Silva (2004), in prestito con diritto di riscatto dal Torino; e quella del difensore centrale montenegrino Bodin Tomasevic (2006), in prestito secco dal Bologna. Da segnalare un cambio di rotta sul secondo portiere. Non sarà il greco Pseftis: il Lugano ha rivisto al rialzo le cifre e non è intenzionato a scendere in trattativa. Il ds Fabio Brutti ha quindi virato su Luca Gemello (2000) del Perugia, più di 120 partite in C e perfino 3 in A con il Torino. Smentito l’interessamento per Mattia Fortin, altro portiere, ex Padova ma di proprietà del Lens. Brutti attende per oggi una risposta dal Verona per il terzino sinistro Davide De Battisti (2006); e sviluppi dal Como per l’attaccante Federico Chinetti (2005). Sempre oggi scade l’opzione a favore del Frosinone per il riscatto di Antonio Fiori: i ciociari lo vogliono ma la cifra è alta e andrà ridiscussa. Ultime righe per il portiere Luca Sonzogni, che è appetito in C: oltre alle Dolomiti Bellunesi, si è fatta avanti la Pianese.