Coronavirus, Sangalli “I consumi crolleranno di 84 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2020 i consumi crolleranno di 84 miliardi di euro: una perdita insopportabile per l’economia e la societa’ italiana. Senza un vero sostegno non ci sara’ nemmeno una Fase 2 per le nostre imprese che hanno assoluto bisogno di indennizzi e contributi a fondo perduto, prestiti senza burocrazia e moratoria fiscale per quest’anno. Ma bisogna agire per poter ripartire subito, in sicurezza, e ridare una prospettiva di fiducia e di speranza che oggi non c’e'”. Cosi’ il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

(ITALPRESS).