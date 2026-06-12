Incendio alla Versalis di Mantova: scatta il piano di monitoraggio ambientale dell’Arpa. I primi rilievi non rilevano valori critici

MANTOVA I tecnici dei dipartimenti di Cremona e Mantova di Arpa Lombardia si sono attivati immediatamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, all’ATS e alla Polizia Locale per gestire l’emergenza ed eseguire i campionamenti ambientali necessari.

Primi rilievi rassicuranti sul posto

Le squadre d’emergenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente hanno effettuato tempestivi controlli sulla qualità dell’aria per mezzo di strumentazioni portatili. In base alle prime relazioni tecniche:

Le misurazioni istantanee non hanno evidenziato valori critici per gli inquinanti direttamente monitorabili in loco. Le sostanze rilevate sono i classici prodotti della combustione della plastica. Le concentrazioni di tali inquinanti non risultano preoccupanti , facilitate anche dalla rapida dispersione dei fumi in atmosfera causata dalle condizioni meteo.



Campionatori ad alto volume e analisi

Per escludere qualsiasi potenziale minaccia sul lungo termine e verificare l’eventuale ricaduta di microinquinanti aerodispersi, l’Arpa ha installato due campionatori ad alto volume in punti strategici del centro urbano:

Il primo in via Ariosto. Il secondo in via Sant’Agnese.

Il monitoraggio seguirà una tempistica standard molto rigorosa:

Prime 24 ore : i filtri iniziali rimarranno attivi fino a domani mattina per raccogliere il particolato e le sostanze disperse. Sostituzione : nella mattinata di domani i tecnici preleveranno i primi campioni e installeranno una seconda serie di filtri. Risultati di laboratorio : i filtri saranno analizzati nei laboratori specializzati dell’Agenzia. I dati ufficiali e definitivi sulla composizione dell’aria saranno resi disponibili nel corso della prossima settimana .



Le misure cautelative del Comune

Nonostante i primi dati rassicuranti forniti dagli strumenti portatili, l’amministrazione comunale di Mantova ha invitato la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione. A titolo prettamente precauzionale, in attesa dei risultati estesi di ARPA e ATS, viene raccomandato ai residenti delle aree limitrofe e della città di tenere le finestre chiuse e di evitare attività prolungate o stazionamenti all’aperto.

Le operazioni di spegnimento e di completo smaltimento dei focolai da parte dei Vigili del Fuoco proseguiranno fino alla totale messa in sicurezza dei capannoni industriali coinvolti.