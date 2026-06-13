“Non sparate sul postino”, british humor con Campogalliani

Mantova Martedì alle 21.15 nel Cortile d’onore di Palazzo D’Arco prosegue la stagione estiva di prosa celebrativa degli 80 anni di teatro dell’Accademia Teatrale Francesco Campogalliani con il terzo spettacolo della rassegna: la rappresentazione della comicissima commedia “Non sparate sul postino” di Derek Benfield per la regia di Maria Grazia Bettini.

È una commedia brillante scritta nel 1964 dall’autore inglese Derek Benfield (1926 – 2009), scrittore, commediografo e attore non solo di teatro, ma anche di cinema.

Il sipario si apre su una sala del Castello di Elrood abitato dal vecchio Lord, un militare in congedo che spara a chiunque tenti di attraversare il giardino compresi il postino, il droghiere, la cameriera e persino la figlia, e dall’evanescente Lady Elrood che ha appena deciso di trasformare l’antica magione in museo per pagare i debiti. Proprio il giorno dell’apertura del castello ai visitatori arriva, per passare un tranquillo weekend in famiglia, la figlia Patricia appena sposata con Chester, che giunge in stato di completa agitazione poiché ha appena saputo che una coppia di gangster, finita in galera grazie alla sua testimonianza, è evasa e lo sta cercando per vendicarsi. Il criminale Capone ed il suo complice Wedgwood giungono al castello, ma adocchiato un prezioso dipinto concedono a Chester di aver salva la vita a patto che li aiuti a trafugarlo. Questi dovrà trovare il modo di salvarsi e di mettere in salvo il quadro cercando nel contempo di sfuggire agli assalti della cameriera Ada, da sempre follemente innamorata di lui. Il continuo via vai di Maggie e Bert una coppia di rozzi campagnoli e unici turisti, di Miss Partridge, guida turistica svampita e sconcertante e di George capo scout con cinquanta ragazzini al seguito, disturberanno i tentativi degli sfortunati banditi. Alla fine i gangster riusciranno a fuggire portandosi via un dipinto, ma sarà quello giusto?

Commedia frizzante e scoppiettante caratterizzata dal tipico humor inglese, giocata sui doppi sensi e sulle “gag” si snoda attraverso equivoci, situazioni paradossali e improvvisi colpi di scena che si succedono con ritmo incalzante fino ad un finale sorprendente.

Il cast è composto da Adolfo Vaini, Roberta Vesentini, Annalaura Melotti, Rossella Avanzi, Marco Federici, Francesca Campogalliani, Daniele Pizzoli, Serena Zerbetto, Michele Romualdi, Valentino Staffoli, Giancarlo Braglia.

Per la realizzazione dello spettacolo hanno coadiuvato la regista: per l’ideazione musiche Nicola Martinelli , per le scenografie Daniele Pizzoli, per i costumi Loredana Sartorello, Serena Zerbetto e Diego Fusari, per lo studio luci Max Fiordaliso e per la direzione scenica Lorenza Becchi e Donata Bosco.

La realizzazione delle scene è stata effettuata dalla Falegnameria Busoli, dei costumi dalla Sartoria Costa Pereira e l’ideazione grafica della locandina è opera di Chiara Ongari.

I posti non sono numerati e si possono acquistare in prevendita online su mail ticket (www.mailticket.it) o sul sito teatro.campogalliani.it e nei giorni di spettacolo presso biglietteria del Teatrino D’Arco, dalle ore 17:30 – 19:00 e dalle 20,00 alle 21,15. Informazioni tel. 0376 325363 / 375 7384473 o via mail biglietteria@teatro-campogalliani.it.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà replicato la sera successiva.