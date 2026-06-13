Marmirolo – Interventi alle coperture delle scuole: il Comune investe 350mila euro

Marmirolo Per i prossimi mesi, il Comune di Marmirolo ha approvato un programma di interventi di manutenzione straordinaria sui manti di copertura delle scuole primarie di Marmirolo e della frazione di Pozzolo sul Mincio. Il tutto con un investimento complessivo di 350mila euro

«A seguito di verifiche tecniche effettuate sugli edifici scolastici – spiega il sindaco Elena Betteghella – è stato evidenziato un significativo stato di usura delle coperture e la necessità di revisione completa. I lavori che verranno fatti prevedono l’installazione di un ponteggio e l’esecuzione di interventi in quota per garantire la sicurezza e la piena efficienza delle strutture».

Per la scuola primaria di Marmirolo, l’intervento è stato affidato alla ditta Viola srl di Valeggio sul Mincio. La progettazione e la direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Marco Bonfà dello Studio Biquadro di Mantova. L’investimento complessivo ammonta a 136.500 euro. Intervento anche alla scuola primaria di Pozzolo – per un importo pari a 220 mila euro – i cui lavori saranno realizzati dalla ditta Eredi Montani Corrado di Pegognaga. Progettazione e direzione dei lavori sono stati affidati all’architetto Elisabetta Mioni di Vicenza. «L’investimento dell’amministrazione comunale è prezioso ed è un segnale di straordinaria importanza per la scuola e il futuro dei nostri giovani, spiega il sindaco. L’obiettivo, inoltre, è preservare nel tempo il patrimonio edilizio scolastico e garantire ambienti più sicuri e confortevoli per gli studenti».