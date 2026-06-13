La Finanza sequestra 27 tonnellate di carburanti

Mantova Prosegue l’attività dei finanzieri del Comando Provinciale, nel quadro del contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria e nel costante controllo economico del territorio. In tale ambito, con specifiche attività di servizio, sono sequestrate altre 27 tonnellate di carburanti per autotrazione, in contrabbando, per violazioni in materia di accise.

Le attività operative in questione si inquadrano nel contrasto al sommerso, fenomeni che pregiudicano gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientati alla riduzione illegale dei costi di “struttura”, sia fiscali, sia organizzativi, per massimizzare i profitti ed ottenere vantaggi competitivi impropri.

Il tutto, poi, in un periodo caratterizzato dai noti cari energetici.

Il totale dei sequestri, nell’ultimo periodo, da parte delle Fiamme Gialle virgiliane, di carburanti, in contrabbando, tra gasolio e benzina, supera le 100 tonnellate.

Nel caso di specie, più in particolare, le frodi nella commercializzazione e distribuzione di idrocarburi per autotrazione, peculiarmente in materia di accise, imposta propria che grava sui prodotti petroliferi, arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, il più delle volte, simulando spedizioni, in sospensione di imposta, tra depositi fiscali ovvero tra più Paesi intracomunitari.

Peraltro, l’utilizzo di prodotti petroliferi anche chimicamente alterati ovvero non detenuti e/o trasportati conformemente alle vigenti disposizioni in materia può determinare rischi per ambiente e sicurezza.