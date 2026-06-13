Tamburello serie A m – Castellaro e Solferino giocano d’anticipo. Serie B: Cereta in notturna con il Cinaglio

Mantova La quarta giornata di ritorno si apre oggi alle ore 16 con tre anticipi che potrebbero incidere in modo significativo sia nella lotta per la salvezza sia nelle posizioni di vertice. Molto interessante il confronto tra Castellaro e Segno. All’andata i mantovani riuscirono a conquistare un punto contro i trentini, che sul proprio terreno hanno finora lasciato per strada soltanto due punti. Entrambe le formazioni stanno disputando una stagione positiva e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. Sulla carta appare invece più sbilanciato il derby lombardo tra Castelli Calepio e Solferino. Gli ospiti, impegnati nella rincorsa alla capolista, sono chiamati a conquistare l’intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Delicata la sfida tra Valgatara e Bardolino. Per i padroni di casa, ancora fermi a un solo punto, si tratta di una delle ultime occasioni per alimentare le speranze di permanenza nella massima serie. Il Bardolino, invece, arriva galvanizzato dal successo ottenuto al tie-break contro la Cavrianese e vede nella trasferta veronese la possibilità di compiere un importante passo avanti verso la salvezza. La quarta di ritorno della serie cadetta si gioca stasera in notturna alle ore 21.30, esclusa la gara Cavaion-Fumane andata in scena ieri sera: Cinaglio-Cereta; Valle San Felice-Arcene; Noarna-Sporminore; Fontigo-Castelnuovo.