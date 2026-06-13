13 Giugno 2026 - 15:53:56
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T. Tavolo – Brunetti: le giovani Maya Pavel e Cecilia Cicuttini convocate in azzurro

Castel Goffredo Doppia chiamata azzurra in casa Brunetti Castel Goffredo. Maya Adreea Pavel è stata selezionata per partecipare all’ITTF Hopes Selection Camp, in programma da domani fino a sabato 20 a Havírov, nella Repubblica Ceca. Insieme a lei per la squadra U13 sarà presente Weilan Viola Chen del Ciatt Prato. Cecilia Cicuttini invece prenderà parte al raduno della Nazionale Under 19 al Centro Tecnico Federale di Terni, in programma da lunedì 22 a domenica 5 luglio. Le convocazioni confermano il valore e la crescita delle due giovani atlete, premiate per l’impegno e i risultati ottenuti nel corso della stagione.

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