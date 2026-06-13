In serata inaugurato il Boccio Jump Fest

Mantova Dopo una giornata contrassegnata dall’incertezza per gli eventi in programma è partito ieri al Parco Te e al Boccio Jump Fest, il festival dedicato a sport, musica e cultura urbana. L’evento, che proseguirà fino a domani sera, è stato inaugurato dal sindaco Andrea Murari. “Jump Fest nasce con la volontà di durare nel tempo e crescere anno dopo anno – ha detto Gianmaria Sissa, uno degli organizzatori –, diventando un format capace di creare connessioni tra persone, associazioni e territorio”.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra sei realtà: Apd San Pio X, Mantova Giants, Pop Start, Markable Studio, Arci Tom e Boschetto Hedgehogs. Il basket è l’elemento centrale della manifestazione, ma il festival amplia la propria proposta coinvolgendo numerose discipline sportive. Accanto al torneo di basket 3 contro 3, saranno presenti attività dedicate al rugby.

Sono previsti anche tornei di tennistavolo, iniziative legate alla corsa e all’atletica. Sul fronte della musica live, domani sera sarà di scena TY1, tra i protagonisti della scena rap nazionale. (f.c.)