Sesso in strada a Gazoldo: video anonimo incastra la coppia

Qualcuno, girando per il centro di Gazoldo degli Ippoliti, aveva pensato che stessero girando un film, avendo notato una coppia intenta in una performance d’amore con tanta passione e concentrazione. Ma controllando meglio e notando l’assenza di telecamere, regista e scenografi, le persone che hanno assistito ad una scena porno si sono rese conto che si trattava di un rapporto sessuale completo.

Qualche spettatore non pagante ha pensato di registrare la “scena d’amore” con il proprio telefono cellulare, ed inviare il video ai Carabinieri della locale Stazione.

I militari, avendo ricevuto una busta contenente una chiavetta USB contenente la scena passionale, hanno iniziato una attività d’indagine riconoscendo innanzitutto i luoghi in cui è avvenuto il fatto, ovvero il centro di Gazoldo degli Ippoliti.

Le successive investigazioni hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti soggetti protagonisti dell’incontro all’aperto, un 59nne del luogo ed una 43nne di Roncoferraro.

I due soggetti sono protagonisti dell’insolita vicenda sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di atti osceni in luogo pubblico.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.