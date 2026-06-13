Corpiliberi, incontri per il benessere a Palazzo Te

Mantova Corpiliberi, ideato dall’Associazione Danzarima, propone per il periodo estivo quattro incontri nel Cortile d’Onore di Palazzo Te. Il primo appuntamento è lunedì 15 giugno alle ore 17.30. A seguire, il 22 giugno, 1 e 6 luglio. Lo scopo è creare opportunità di benessere in cui le persone possano vivere un tempo dedicato all’ascolto del corpo e della danza libera utilizzando la musica dal vivo di Gianni Dall’Aglio e Marco Remondini.

La conduzione delle danzaterapeute Orietta Ravenna e Iris Dall’Aglio avviene nel suggestivo scenario d’arte di Palazzo Te che ispira gesti, movimenti e sguardi. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza con il coinvolgimento dell’Associazione Amico Rene e il reparto di Nefrologia dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova. Il programma è dedicato anche alle persone che hanno ricevuto o donato un rene.

Il corpo parla un linguaggio universale, parla di libertà e lo fa a tutti.

Ingresso con Supercard Cultura.

Per informazioni e iscrizioni telefono 348 8946301.