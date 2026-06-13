Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano punta sulla linea verde. In arrivo i talenti Zamboni e Daddio

Mantova Prosegue il lavoro di costruzione della rosa del Gabbiano Farmamed Mantova in vista del campionato di Serie A3 2026-2027.

La società virgiliana ha messo a segno altri due colpi di mercato: due giovani prospetti provenienti dalla Serie B. Si tratta dello schiacciatore Nicolas Zamboni e del palleggiatore Tommaso Daddio.

Originario di Montichiari, Zamboni è nato nel 2005 ed è alto 186 centimetri. Nell’ultima stagione ha difeso i colori dell’ArredoPark Dual Caselle, contribuendo al secondo posto in regular season e al raggiungimento dei play off, conclusi al primo turno contro Osimo. Nel suo percorso sportivo figurano anche le esperienze con Cazzago e Montichiari. Più giovane di due anni, Daddio è nato a Camaiore nel 2007 e misura 188 centimetri. Reduce dall’annata disputata con la 4 Torri Volley Ferrara in Serie B, conclusa con il quinto posto in classifica, il regista toscano è cresciuto nel settore giovanile del Volley Camaiore, società con la quale ha esordito anche in Serie B. Nella stagione 2024/2025 aveva inoltre vestito la maglia dei Diavoli Rosa nel campionato Under 20.

Soddisfatto il presidente del Gabbiano Paolo Fattori, che ha sottolineato la scelta del club di continuare a monitorare con attenzione il campionato cadetto: «Nicolas e Tommaso rappresentano due profili giovani, di qualità e con grande voglia di emergere. Crediamo molto nel loro potenziale e siamo convinti che possano crescere rapidamente nel contesto della Serie A3».

Con l’arrivo di Zamboni, che indosserà la maglia numero 13, si completa il reparto degli schiacciatori, composto anche dai confermati Gola e Baciocco e dal nuovo acquisto Fedrici. Daddio, invece, vestirà il numero 4 e formerà la coppia di palleggiatori insieme a Lusetti, ufficializzato poche settimane fa.