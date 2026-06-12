GRAVE INCENDIO ALLA VERSALIS, A FUOCO MAGAZZINO DI POLISTIRENE. RIENTRATA L’EMERGENZA TRANNE CHE NELL’AREA A 700 METRI DAL LUOGO DELL’INCENDIO OFF-LIMITS FINO ALLE 24. ARPA: NESSUN VALORE CRITICO RILEVATO. CAMPIONATORI ATTIVI IN CITTÀ

MANTOVA Una fitta nube nera si è alzata poco dopo le 9 nella zona industriale a nord della città. Secondo le prime informazioni sarebbe divampato un incendio in un magazzino di polimeri della Versalis. Sul posto stanno operando numerose squadre del Comando di Mantova, supportate da personale e mezzi provenienti anche dai Comandi di Brescia e Bergamo. Le operazioni sono tuttora in corso e sono finalizzate al contenimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

AGGIORNAMENTO 18.34

E’ rientrata l’emergenza incendio. Alle 18, al termine della secondo riunione straordinaria che si è tenuta in prefettura, sono state revocate tutte le ordinanze emesse per motivi di sicurezza dai sindaci di Mantova e degli altri comuni della provincia. Resta invece attiva fino alle 24 l’ordinanza emessa dal sindaco di Mantova per la parte di città nel raggio di 700 metri dal p8unto in cui è avvenuto l’incendio. Il prefetto di Mantova Roberto Bolognesi ha spiegato che in base ai riscontri dei tecnici Arpa non sono state riscontrate criticità, e ha poi voluto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per fare fronte a questa emergenza, e ha sottolineato anche la compostezza con la quale la popolazione l’ha affrontata. Da parte di Ats c’è la raccomandazione riguardo al consumo di verdura, di lavarla molto accuratamente prima di mangiarla.

AGGIORNAMENTO 15:15

I tecnici del dipartimento di Cremona e Mantova di Arpa Lombardia sono in azione nei pressi dello stabilimento Versalis di Mantova, in zona Via Taliercio, per un incendio che ha coinvolto un magazzino di stoccaggio di materie prime.

I tecnici di Arpa hanno effettuato i controlli ambientali con strumentazione portatile: le misurazioni eseguite non hanno evidenziato valori critici per gli inquinanti monitorabili direttamente sul posto. Presenti gli inquinanti tipici della combustione, le cui concentrazioni non risultano preoccupanti, anche grazie alla dispersione dei fumi in atmosfera, visibile colonna di fumo.

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ha prontamente installato due campionatori ad alto volume in città, in via Ariosto e in via Sant’ Agnese, per verificare l’eventuale presenza di microinquinanti aerodispersi.

I primi filtri dei due campionatori resteranno attivi per circa 24 ore e verranno raccolti domani mattina e sostituiti con un secondo filtro. Le analisi sui filtri saranno disponibili la prossima settimana.

AGGIORNAMENTO 14:00

In seguito alla riunione svoltasi in Prefettura poco fa, il prefetto della provincia di Mantova Roberto Bolognesi ha confermato l’adozione delle misure cautelative emesse dai sindaci dei Comuni interessati dalla nube di fumo. Attesi tra un paio d’ore i risultati di Arpa in seguito ai quali verranno prese ulteriori decisioni al termine di un’altra riunione in Prefettura anche se la natura dei materiali coinvolti lascia prevedere che le sostanze prodotte dalla combustione non richiedano misure differenti da quelle già disposte dai Sindaci con apposite ordinanze che prevedono, a titolo precauzionale, la chiusura delle finestre delle abitazioni e di non stazionare all’esterno.

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Emergenza di secondo livello

Alle 9.49 dall’interno dello stabilimento è stato diramato un messaggio dagli altoparlanti per una emergenza di secondo livello all’unità St 12.

Di seguito la nota diramata alle 10.47 dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia

– Incendio presso uno stabilimento chimico a Mantova

Dalle prime ore della mattinata i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di uno stabilimento chimico situato nel comune di Mantova, in via Brennero.

Sul posto stanno operando numerose squadre del Comando di Mantova, supportate da personale e mezzi provenienti anche dai Comandi di Brescia e Bergamo. Le operazioni sono tuttora in corso e sono finalizzate al contenimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Al momento non si segnalano ulteriori dettagli sull’evento. Seguiranno aggiornamenti in relazione all’evoluzione dell’intervento.

E’ stata precauzionalmente chiusa la circolazione lungo via Brennero a partire da Strada Cipata. Inoltre sono state spostate tre ferrocisterne cariche di materiale infiammabile che si trovavano a ridosso della zona interessata dall’incendio.

Alle 13 è stata riaperta Via Brennero.

L’ORDINANZA DEL SINDACO DI MANTOVA

In seguito all’incendio divampato nella mattinata di oggi all’interno di un magazzino di stoccaggio di polimeri dello stabilimento Versalis, in via Taliercio, il sindaco Andrea Murari ha emesso un’ordinanza con cui invita la popolazione, a titolo precauzionale, a tenere chiuse le finestre e a evitare la permanenza all’aperto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, insieme a Polizia Locale, Forze dell’Ordine, ARPA e ATS. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza .

In attesa dei risultati dei campionamenti ambientali avviati da ARPA, il Comune ha ritenuto opportuno avvisare la cittadinanza e adottare misure di cautela per la tutela della salute pubblica, come previsto dalle normative che attribuiscono al sindaco il ruolo di Autorità Sanitaria Locale .

L’avviso rimarrà in vigore fino alla comunicazione degli esiti delle analisi ambientali attualmente in corso.

A BREVE ORDINANZE ANCHE A PORTO E SAN GIORGIO

A breve anche i sindaci di Porto Mantovano e San Giorgio emetteranno ordinanze sulla falsariga di quella emessa dal primo cittadino di Mantova.

Non risultano al momento persone ferite. Ci sarebbe stata solo una persona lievemente intossicata.

Il prefetto di Mantova ha convocato una riunione d’urgenza del Comitato per la sicurezza.

ARRIVATE LE ORDINANZE DEI SINDACI DI SAN GIORGIO BIGARELLO E PORTO MANTOVANO

Questo il testo del Comune di San Giorgio Bigarello: “Si avvisa la cittadinanza a titolo precauzionale, come da disposizioni indicate nell’ordinanza sindacale 36/2026, a tenere le finestre chiuse e non stazionare all’esterno, in attesa dei risultati dei campionamenti ambientali attualmente in corso da ARPA”.

Questo il testo del Comune di Porto Mantovano: “Nella mattinata odierna si è verificato un grave incendio presso lo stabilimento Versalis di Mantova, in zona Via Taliercio, in un magazzino di stoccaggio di polimeri e , al momento, sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Mantova.

A titolo precauzionale si invita la cittadinanza a:

tenere chiuse le finestre

non stazionare all’esterno

non accendere gli impianti di condizionamento e trattamento dell’aria

In attesa dei risultati dei campionamenti ambientali attualmente in corso da parte di ARPA, si consiglia di utilizzare idonea mascherina qualora si debba rimanere all’aperto per casi eccezionali.

Si invita a seguire tali precauzioni fino a ulteriori e successive comunicazioni da parte degli Enti preposti”.

LA NOTA DI VERSALIS

“Versalis conferma che l’incendio che si è sviluppato questa mattina nello stabilimento di Mantova interessa esclusivamente il magazzino solidi dei polimeri stirenici. Nessuna persona è coinvolta e non sono interessati impianti. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure di emergenza previste con tempestiva informativa agli enti. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale sono al lavoro, al momento non sono note le cause dell’evento ma verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per indentificarne le origini”.

+++Notizia in aggiornamento+++