Bocce – Villa Pomese e Gonzaghese si sfidano nella finalissima della Coppa Mantova

Mantova Grande spettacolo sulle corsie di Pozzolo sul Mincio, dove sabato scorso si sono disputate le semifinali della Coppa Mantova. Al termine di due incontri combattuti e ricchi di emozioni, sono state Villa Pomese e Gonzaghese a conquistare il pass per l’atto conclusivo della competizione provinciale. La Villa Pomese si è imposta con un netto 6-2 sulla Montata Carra, dimostrando solidità, precisione e grande determinazione in tutte le fasi dell’incontro. Una prestazione convincente che ha permesso alla formazione virgiliana di conquistare con autorità la qualificazione alla finale. Più equilibrata l’altra semifinale, nella quale la Gonzaghese ha avuto la meglio sulla Nuova Roverbellese con il punteggio di 5-3, al termine di una sfida combattuta fino alle battute conclusive. L’attesa finale che assegnerà la Coppa Mantova si giocherà nel oggi pomeriggio sulle corsie della Bocciofila Pozzolese, guidata da Stefano Morandi. Un appuntamento che promette emozioni e spettacolo, con le due migliori formazioni del torneo pronte a contendersi il prestigioso trofeo provinciale. Entrambe le squadre hanno dimostrato nel corso della manifestazione qualità tecniche, esperienza e grande compattezza di gruppo, elementi che fanno prevedere una finale particolarmente equilibrata. Gli appassionati si aspettano una gara intensa, capace di offrire momenti di alto livello tecnico e grande agonismo. La cornice della Bocciofila Pozzolese è pronta ad accogliere atleti, dirigenti e tifosi per una giornata che rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione boccistica mantovana.

Prossimi eventi

Prosegue intanto l’attività agonistica con l’11° Trofeo Santangiolina, prestigiosa gara regionale serale nella specialità di coppia organizzata dalla Bocciofila Voltese. Le qualificazioni sono iniziate lunedì 1° giugno e termineranno venerdì prossimo, mentre la finale si disputerà sabato 20. Tre settimane di spettacolo, tecnica e agonismo che vedranno sfidarsi numerose coppie provenienti da diverse province. Il torneo rappresenta ormai un appuntamento fisso del calendario regionale e richiama ogni anno atleti di grande esperienza e qualità. L’obiettivo per tutti i partecipanti sarà quello di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, che nel 2025 ha visto il successo di Giovanni Del Santo e Fausto Adami della Bocciofila Mozzecane di Verona. Anche l’edizione 2026 si preannuncia particolarmente interessante, con un livello tecnico elevato e numerose coppie accreditate per la vittoria finale. Gli organizzatori confidano in una grande partecipazione di pubblico.