Danone Nations Cup, alle ragazze dell’Inter Under 12 la 7^ edizione

FIRENZE (ITALPRESS) – Una giornata di festeggiamenti e grande soddisfazione per le ragazze dell’Inter che, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, si sono aggiudicate il titolo di campionesse della settima edizione della Danone Nations Cup, la competizione Under 12 promossa annualmente da Danone e FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. “Siamo giunti alla settima edizione della Danone Nations Cup, un cammino che oramai ha raggiunto grandissimi risultati – sottolinea Vito Di Gioia, segretario del settore Giovanile e Scolastico della Figc -. Ricordiamo che la primissima edizione aveva circa 30 società che partecipavano a queste attività. Oggi ne abbiamo più di 130, è una grandissima festa per celebrare ciò che è stato fatto per il calcio femminile in questi anni grazie alla Danone Nations Cup. Siamo molto orgogliosi quest’anno di aver premiato un Grassroots leader, una persona che si è particolarmente distinta nella valorizzazione del calcio femminile. Abbiamo dedicato un premio specifico all’empowerment femminile denominato Danone”.I valori promossi dalla Danone Nations Cup sono importanti per lo sviluppo delle atlete. “Fin dal 2016, quando è nata questa collaborazione con Figc, ci siamo sempre impegnati a valorizzare le giovani giocatrici – spiega Camilla Nascimben, external communication manager Danone -, ma soprattutto di renderle protagoniste di un cambiamento culturale positivo che sta avvenendo tuttora nella nostra società. Progetti di formazione, che parlano di inclusione, diversità, fair play, sono fondamentali per le nuove generazioni e non da meno valorizzare le potenzialità delle giovani giocatrici. Questo discorso lo potremmo fare per il calcio e per qualsiasi altro sport”.La gioia della squadra vincitrice di quest’edizione della Danone Nations Cup è pienamente espressa dall’allenatrice Georgia Galli: “La Danone Nations Cup è stata un’emozione grande perchè per la prima volta hanno vissuto un torneo per più settimane, affrontando sempre squadre diverse, sia della propria regione che soprattutto interregionali. E quindi continuare ad andare avanti in questa competizione ha portato grandi emozioni, coronate con la vittoria qui a Coverciano”.

– foto ufficio stampa Danone –

