Atletica leggera – Libertas protagonista al “Meeting della Liberazione” di Modena

MANTOVA La pattuglia della Libertas Mantova ha preso parte lunedì al tradizionale Meeting della Liberazione a Modena, evento di grande livello. In un contesto tecnico molto competitivo, anche i giovani mantovani si sono messi in luce, confermando crescita e determinazione. Brilla su tutti Giulia Scansani, neo allieva, che nei 100 metri firma il nuovo primato personale con un ottimo 12”90, abbattendo per la prima volta il muro dei 13 secondi. Sui 400 metri altra prova solida per Emily Meneghinello, anche lei sotto il minuto con un convincente 59”73. Nel salto in alto, Filippo Tosi (anch’egli al primo anno tra gli allievi) supera l’asticella posta a 1.70, lasciando buone sensazioni in vista dei prossimi impegni. Giornata lunga invece per i mezzofondisti, in attesa del via dei 1500 metri arrivato solo intorno alle 21: tra gli junior, Morad Allali chiude in 4’12”15, mentre Ramon Schivi ferma il cronometro a 4’43”85. Tra gli allievi, 4’27”36 per Oscar Torresani e 4’49”84 per Riccardo Zaffanella. Prestazioni al di sotto delle attese per Edoardo Pinotti, che corre i 400 in 55”22, Luca Rondini, che lancia il giavellotto a 40.98 metri, e Riccardo Cerati, autore di un 12”60 nei 200 metri. Sempre lunedì, alcuni atleti della categoria Ragazzi hanno gareggiato a Cremona, mostrando entusiasmo e buoni segnali. Aurora Bovi è stata protagonista con un salto in lungo da 3.90 metri e un 9”52 sui 60 piani. Bene anche Bianca Tosi, 3.92 nel lungo e 10”14 nella corsa. Per Ginevra Scansani 10”76 sui 60 metri, mentre Matteo Pini ha corso in 10”11 e lanciato il vortex a 22.26 metri.