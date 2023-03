Calcio Serie C – Il Mantova risprofonda nell’incubo: ko 4-2 a Piacenza e si torna in zona play out

PIACENZA Disastro Mantova. I biancorossi perdono 4-2 a Piacenza nonostante il vantaggio firmato da Bocalon al 7′. Gli emiliani la ribaltano con Cesarini e Suljic nel primo tempo. Nella ripresa Mensah firma il 2-2 ma Cesarini e Morra consegnano al Piacenza ultimo in classifica tre punti fondamentali. L’Acm torna in zona play out. Mercoledì al Martelli (ore 18) arriva l’Arzignano.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Garilli di Piacenza. Il Mantova si appresta ad affrontare il terzo “spareggio salvezza” consecutivo, in casa dell’ultima in classifica. Non hanno scelta i piacentini, obbligati a vincere; ma anche gli uomini di Mandorlini sono chiamati ad approfittare dell’occasione per allungare sulle inseguitrici. Nel Mantova out gli squalificati Pedone e D’Orazio, e gli infortunati Yeboah e Panizzi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

PIACENZA-MANTOVA 4-2

PIACENZA (3-5-2): Nocchi, Zanandrea, Accardi, Masetti (83′ Cosenza); Parisi (70′ Munari), Onisa (10′ Giorno), Suljic, Gonzi (83′ Palazzolo), Rizza (70′ Capoferri); Cesarini, Morra. A disp.: Fossati, Tintori, Zunno, Chierico, Luppi, Vianni. All. Abbate

MANTOVA (3-4-3): Chiorra; Ghilardi, Padella, Iotti (46′ Fazzi); Fontana (55′ Procaccio), Gerbaudo, De Francesco (28′ Pierobon), Ceresoli (82′ Silvestro); Guccione, Bocalon, Mensah (82′ Rodriguez). A disp.: Malaguti, Chiesa, Conti, Messori, Darrel. All.: Mandorlini.

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (assistenti: Lazzaroni di Udine e De Angelis di Roma 2)

RETI: 7′ Bocalon, 15′ e 78′ Cesarini, 37′ Suljic, 68′ Mensah, 96′ Morra

NOTE: Ammoniti: Accardi, De Francesco, Fontana, Pierobon, Iotti, Cesarini, Cosenza. Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 4′ + 8′

Secondo tempo

96′ Morra in contropiede segna il 4-2. E’ finita.

95′ Ultimi assalti per il Mantova ma non si passa.

93′ Morra a terra. Si perde altro tempo, probabile un minuto in più di recupero.

90′ Sei minuti di recupero.

89′ Ancora Procaccio cade in area dopo un contatto con Accardi ma l’arbitro dice che è tutto regolare.

89′ Traversa di Procaccio direttamente da punizione!

87′ Ultimi minuti per il Mantova che deve darsi una mossa per recuperare il risultato.

82′ Doppio cambio: escono Ceresoli e Mensah, entrano Silvestro e Rodriguez.

81′ Pericoloso Bocalon, che raccoglie un pallone vagante e calcia in porta. Nocchi si distende e blocca.

78′ Piacenza di nuovo in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva a Cesarini che di testa spinge in rete da due passi.

74′ Occasione per Guccione che scarica il sinistro dal limite dell’area: tiro potente ma fuori misura.

72′ Nel frattempo stanno vincendo Pergolettese, Pro Vercelli e Triestina. Ora il Mantova sarebbe in zona play out.

68′ Gooooooool del Mantova!!!!!!!!! Mensah di testa su cross di Fazzi beffa il portiere piacentino con un pallonetto.

62′ Punizione di Procaccio dalla destra, respinta della difesa locale, Gerbaudo tira da fuori area, la palla rimbalza e Mensah di testa manda alto.

58′ Clamorosa occasione fallita da Morra a porta vuota! Piacenza pericolosissimo in contropiede.

55′ Terza sostituzione nel Mantova: esce Fontana, entra Procaccio.

53′ Il Mantova prova a prendere l’iniziativa, ma non crea pericoli a Nocchi.

48′ Suljic prova a sorprendere Chiorra da centrocampo ma la palla non inquadra lo specchio.

Mandorlini inserisce Fazzi al posto di Iotti. E’ cominciata la ripresa.

Primo tempo

45′ + 4′ Finisce il primo tempo. Brutto Mantova, Piacenza meritatamente in vantaggio. A tra poco per la ripresa.

45′ + 2′ Ammonito Iotti.

45′ Quattro minuti di recupero.

44′ Ancora una paratona di Chiorra su Morra tutto solo.

43′ Il Piacenza sta meritando il vantaggio. Mantova in difficoltà.

43′ Ancora Chiorra blocca su Zanandrea.

42′ Grande intervento di Chiorra che alza sulla traversa un bolide di Giorno dal limite dell’area.

41′ Ammonito Pierobon che interrompe fallosamente un’avanzata del Piacenza.

40′ Il Mantova batte il primo corner della partita.

37′ Piacenza in vantaggio con Suljic. Lunga azione del Piacenza, cross di Gonzi da sinistra, prolungamento di un compagno e palla a Suljic che anticipa Ceresoli e fa secco Chiorra.

34′ Molti errori da una parte e dall’altra: entrambe le squadre si affidano a infruttuosi lanci lunghi.

33′ Secondo ammonito per il Mantova: è Fontana, entrato duro su Rizza.

31′ Fasi di gioco confuse.

28′ Niente da fare per De Francesco, toccato duro al costato: al suo posto entra Pierobon.

26′ Ancora a terra De Francesco: si prospetta un cambio.

26′ Tutto ok per il centrocampista dell’Acm.

25′ De Francesco a terra dopo un contrasto con Cesarini. In campo lo staff medico.

23′ Il Piacenza ha ripreso coraggio.

20′ Ammonito De Francesco per fallo.

18′ Anche il Piacenza è andato in gol alla prima occasione, approfittando di una dormita della difesa mantovana.

15′ Pareggio del Piacenza: rimessa laterale, palla in area a Suljic che si inserisce e mette in mezzo per la girata a botta sicura di Cesarini.

14′ Un’altra punizione per i virgiliani: stavolta viene seguito uno schema ma il colpo di testa finale di Padella è fuori misura.

12′ Mantova ancora vicino al gol con Guccione.

11′ Mantova cinico e spietato: un’occasione e un gol. Il Piacenza sembra aver accusato il colpo.

9′ Subito un cambio obbligato per il Piacenza: Onisa si fa male e deve essere sostituito da Giorno.

7′ Goooooooool del Mantovaaaaaaa!!!!!!!!!!!! De Francesco batte la punizione, c’è una deviazione, la palla arriva a Bocalon che da due passi infila il portiere piacentino.

5′ Incursione di Guccione e calcio di punizione per il Mantova da ottima posizione (ammonito Accardi per il fallo).

Piacenza in maglia rossa, Mantova in nero. E’ il Mantova a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Cutro.

Bella giornata di sole a Piacenza. Siamo in attesa dell’ingresso in campo delle squadre.